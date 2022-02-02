Депутат Яровая исправила несправедливость с выплатами на детей

02 февраля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Из системы расчета среднедушевого дохода исключили выплаты на погребение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума исключила из системы расчета среднедушевого дохода семьи социальное пособие на погребение. О соответствующих изменениях сообщила заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая «Состоялось важное, социально справедливое решение: исключить из среднедушевого дохода выплаты на погребение и обеспечить неукоснительное исполнение прямых поручений президента, связанных с гарантиями для развития ребенка и поддержкой семей с детьми», — сообщила депутат. Слова Яровой опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ. Корректировка постановления правительства, которой добились депутаты Госдумы, — это часть работы по выполнению социальных обязательств перед гражданами, подчеркнула она. Обращение о пересмотре направляли жители страны. «Уверена, что никакие бюрократические препоны, неправильные инструкции не должны препятствовать своевременным выплатам, гарантированным детям», — добавила Голикова. Депутат намерена решить еще одну задачу и устранить проблемы, возникшие у молодых семей в связи с наличием брокерских счетов. Работу Яровая ведет совместно с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственная Дума исключила из системы расчета среднедушевого дохода семьи социальное пособие на погребение. О соответствующих изменениях сообщила заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая «Состоялось важное, социально справедливое решение: исключить из среднедушевого дохода выплаты на погребение и обеспечить неукоснительное исполнение прямых поручений президента, связанных с гарантиями для развития ребенка и поддержкой семей с детьми», — сообщила депутат. Слова Яровой опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ. Корректировка постановления правительства, которой добились депутаты Госдумы, — это часть работы по выполнению социальных обязательств перед гражданами, подчеркнула она. Обращение о пересмотре направляли жители страны. «Уверена, что никакие бюрократические препоны, неправильные инструкции не должны препятствовать своевременным выплатам, гарантированным детям», — добавила Голикова. Депутат намерена решить еще одну задачу и устранить проблемы, возникшие у молодых семей в связи с наличием брокерских счетов. Работу Яровая ведет совместно с вице-премьером Дмитрием Григоренко.