Соцсети насмешила идея Британии отдать Ростов и Воронеж Украине. «Синдром Псаки заразен»

11 февраля 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс в ходе разговора с Сергеем Лавровым решила, что Ростовская и Воронежская области принадлежат Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователи социальных сетей высмеяли заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Лондон никогда не признает принадлежность Ростова-на-Дону и Воронежа к России. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В социальных сетях поинтересовались, можно ли уже бомбить Воронеж, если он не российский, и сравнили Трасс с пресс-секретарем Белого дома Джей Псаки, которой так же часто приписывают незнание географии. Встреча министров иностранных дел Великобритании и России прошла в Москве 10 февраля. Во время дискуссии о войсках РФ у границы Украины Лавров поинтересовался у Трасс, признает ли Лондон суверенитет Москвы над Воронежской и Ростовской областями. В ответ глава британского МИД заявила, что ее страна никогда не признает принадлежность этих регионов к России. Поправлять Трасс пришлось послу Великобритании Деборе Боннер. Она объяснила, что Ростов-на-Дону и Воронеж являются российскими территориями. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области являются частью суверенной России», — приводит слова Трасс RT. Twitter Telegram Вконтакте Telegram Вконтакте Twitter Telegram Вконтакте Telegram Twitter Telegram Twitter Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей высмеяли заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Лондон никогда не признает принадлежность Ростова-на-Дону и Воронежа к России. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В социальных сетях поинтересовались, можно ли уже бомбить Воронеж, если он не российский, и сравнили Трасс с пресс-секретарем Белого дома Джей Псаки, которой так же часто приписывают незнание географии. Встреча министров иностранных дел Великобритании и России прошла в Москве 10 февраля. Во время дискуссии о войсках РФ у границы Украины Лавров поинтересовался у Трасс, признает ли Лондон суверенитет Москвы над Воронежской и Ростовской областями. В ответ глава британского МИД заявила, что ее страна никогда не признает принадлежность этих регионов к России. Поправлять Трасс пришлось послу Великобритании Деборе Боннер. Она объяснила, что Ростов-на-Дону и Воронеж являются российскими территориями. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области являются частью суверенной России», — приводит слова Трасс RT.