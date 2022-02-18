18 февраля 2022

Dpa: НАТО повышает уровень готовности солдат из-за России

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НАТО повышает готовность к мобилизации солдат сил быстрого реагирования Фото:
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Война на Украине

Уровень готовности тысяч солдат НАТО будет повышен из-за напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает немецкое информационное агентство Dpa, ссылаясь на источник, близкий к альянсу.

«НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат (сил быстрого реагирования НАТО NRF — прим. ред.) из-за кризиса с Россией, сообщил dpa источник, близкий к альянсу», — говорится в сообщении Dpa в Twitter. Отмечается, что силы быстрого реагирования будут должны быть развернуты всего за семь дней.

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что российский глава Владимир Путин намерен «атаковать» Украину. Однако американский лидер отметил, что Путин не рассматривает возможность применения ядерного оружия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут напасть на Донбасс в любой момент. В Луганске произошел мощный взрыв газопровода «Дружба». В «Луганскгазе» заявили, что взрывы были инициированы в качестве диверсии.

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Уровень готовности тысяч солдат НАТО будет повышен из-за напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает немецкое информационное агентство Dpa, ссылаясь на источник, близкий к альянсу. «НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат (сил быстрого реагирования НАТО NRF — прим. ред.) из-за кризиса с Россией, сообщил dpa источник, близкий к альянсу», — говорится в сообщении Dpa в Twitter. Отмечается, что силы быстрого реагирования будут должны быть развернуты всего за семь дней. Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что российский глава Владимир Путин намерен «атаковать» Украину. Однако американский лидер отметил, что Путин не рассматривает возможность применения ядерного оружия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут напасть на Донбасс в любой момент. В Луганске произошел мощный взрыв газопровода «Дружба». В «Луганскгазе» заявили, что взрывы были инициированы в качестве диверсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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