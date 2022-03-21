Аналитик рассказал о возможности «заблокировать» все доллары в РФ

Аналитик уверен, что невозможно ограничить наличные доллары в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны могут ограничить долларовые операции россиян в банках, однако у них не получится ограничить наличные средства. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно. Что касается наличных купюр, то это абсолютно невозможная угроза», — рассказал Кочетков агентству «Прайм».

США при этом сами пострадают от санкций, введенных против России. «Вряд ли доля доллара в международных резервах будет расти каким-либо образом. Более того, она будет сокращаться, как и степень использования в международных расчетах», — предупредил он. Это в свою очередь, приведет к инфляции ценности доллара.

Западные страны начали активно вводить санкции после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это не было решающим фактором, РФ попала бы под санкции в любом случае. При этом США активно вводили ограничения против РФ и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского

Сейчас Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Западные лидеры отмечали также, что главной целью ограничений является нанесение удара по каждому гражданину РФ.

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