Минобороны Великобритании отказало Украине в новых танках

27 марта 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Украина просила у НАТО предоставить им танки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не будет поставлять Украине танки, потому что это «не сработает». Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», — заявил он в интервью газете Mail on Sunday. По его словам, к развертыванию на Украине готовы британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Представители войск прошли обучению по их использованию. Уоллес отметил, что Лондон делает больше, чем кто-либо для помощи Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран НАТО самолеты и танки. Западные страны поставляют Украине оружие из-за проведения там Россией спецоперации. В Минобороны РФ сообщали, что Киев хотел напасть на Донбасс, но это удалось предотвратить. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом вооруженных сил России является поражение военных объектов и исключение жертв среди мирных людей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания не будет поставлять Украине танки, потому что это «не сработает». Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», — заявил он в интервью газете Mail on Sunday. По его словам, к развертыванию на Украине готовы британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Представители войск прошли обучению по их использованию. Уоллес отметил, что Лондон делает больше, чем кто-либо для помощи Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран НАТО самолеты и танки. Западные страны поставляют Украине оружие из-за проведения там Россией спецоперации. В Минобороны РФ сообщали, что Киев хотел напасть на Донбасс, но это удалось предотвратить. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом вооруженных сил России является поражение военных объектов и исключение жертв среди мирных людей.