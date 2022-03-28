Олигархов, попавших под санкции, лишат «золотых паспортов»

Еврокомиссия порекомендовала странам-участницами Европейского союза рассмотреть возможность лишения гражданства россиян и белорусов, которые получили паспорт за инвестиции в экономику, а позже попали в санкционные списки. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.
«Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме „золотых паспортов“, если они находятся в санкционных списках по Украине», — приводит слова политика РИА «Новости». Схема выдачи «золотых паспортов» предполагала предоставление гражданства людям, совершившим крупные финансовые инвестиции в экономику стран.
Еврокомиссия также рекомендовала участникам Евросоюза отменить все схемы получения гражданства и вида на жительства за инвестиции. Помимо этого, необходимо обеспечить строгий контроль за изучением рисков, связанных с «золотыми паспортами».
Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Япония начали вводить масштабные санкции против физических и юридических лиц России после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Всего под санкции ЕС попал 351 депутат Госдумы, поддержавший признание Донбасса. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Президент России заявлял, что целью этих ограничений является отмена России как страны.
Еврокомиссия порекомендовала странам-участницами Европейского союза рассмотреть возможность лишения гражданства россиян и белорусов, которые получили паспорт за инвестиции в экономику, а позже попали в санкционные списки. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. «Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме „золотых паспортов“, если они находятся в санкционных списках по Украине», — приводит слова политика РИА «Новости». Схема выдачи «золотых паспортов» предполагала предоставление гражданства людям, совершившим крупные финансовые инвестиции в экономику стран. Еврокомиссия также рекомендовала участникам Евросоюза отменить все схемы получения гражданства и вида на жительства за инвестиции. Помимо этого, необходимо обеспечить строгий контроль за изучением рисков, связанных с «золотыми паспортами». Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Япония начали вводить масштабные санкции против физических и юридических лиц России после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Всего под санкции ЕС попал 351 депутат Госдумы, поддержавший признание Донбасса. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Президент России заявлял, что целью этих ограничений является отмена России как страны.