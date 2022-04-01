Путин поручил компенсировать россиянам часть трат на перелеты

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин поручил правительству разработать специальную программу Фото:
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Правительство России должно разработать программу частичной компенсации трат на перелеты на внутренних рейсах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов. Она будет введена на внутренних рейсах с апреля по октябрь», — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Россиянам из-за ограничений от других стран, введенных после начала спецоперации на Украине, оказались недоступны многие зарубежные курорты. В связи с этим резко вырос спрос на внутренние перелеты. Также рост цен на авиабилеты подстегнула и инфляция.

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Правительство России должно разработать программу частичной компенсации трат на перелеты на внутренних рейсах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов. Она будет введена на внутренних рейсах с апреля по октябрь», — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. Россиянам из-за ограничений от других стран, введенных после начала спецоперации на Украине, оказались недоступны многие зарубежные курорты. В связи с этим резко вырос спрос на внутренние перелеты. Также рост цен на авиабилеты подстегнула и инфляция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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