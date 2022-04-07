В Кремле надеются на скорое завершение спецоперации на Украине

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Спецоперация проходит с конца февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на скорое завершение спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

«Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями», — сообщил он в интервью телеканалу Sky News, трансляция ведется на youtube-канале издания.

Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В связи с этим Россия и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина срывает договоренности, которые были достигнуты на последнем обсуждении в Стамбуле, сообщают «Дни.ру». На этой встрече Украина заявляла о готовности отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что переговоры РФ и Украины должны проходить с участием Минска, пишет «Утро.ру».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на скорое завершение спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News. «Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями», — сообщил он в интервью телеканалу Sky News, трансляция ведется на youtube-канале издания. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В связи с этим Россия и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина срывает договоренности, которые были достигнуты на последнем обсуждении в Стамбуле, сообщают «Дни.ру». На этой встрече Украина заявляла о готовности отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что переговоры РФ и Украины должны проходить с участием Минска, пишет «Утро.ру».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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