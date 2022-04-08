В Кремле прокомментировали слова о скором завершении спецоперации

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Цели спецоперации достигаются, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О завершении специальной операции на Украине «в обозримом будущем» говорит работа по линии военных и переговорщиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя свое заявление о завершении спецоперации, которое он сделал в интервью британским журналистам.

«Речь идет об обозримом будущем. Безусловно, операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Песков дал интервью журналистам британского телеканала Sky News, в котором выразил надежду на скорое завершение спецоперации. «Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров», — заявил Песков.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, направленное на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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О завершении специальной операции на Украине «в обозримом будущем» говорит работа по линии военных и переговорщиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя свое заявление о завершении спецоперации, которое он сделал в интервью британским журналистам. «Речь идет об обозримом будущем. Безусловно, операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Песков дал интервью журналистам британского телеканала Sky News, в котором выразил надежду на скорое завершение спецоперации. «Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров», — заявил Песков. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, направленное на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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