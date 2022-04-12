Депутат ГД предложил освободить украинских беженцев от налогов

13 апреля 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации на Украине в Россию прибыло более 750 тысяч беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До конца 2022 года нужно освободить беженцев из Донбасса и Украины от уплаты подоходного налога. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он написал письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова. «Рассмотреть вопрос о возможности освобождения от уплаты подоходного налога до конца 2022 года прибывших в РФ беженцев с 18 февраля с территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Сейчас, при трудоустройстве в России они, как и остальные граждане, обязаны уплачивать подоходный налог 13%», — документ есть в распоряжении RT. После начала спецоперации на Украине в Россию прибыло более 750 тысяч беженцев из Донбасса и Украины. В некоторых российских регионах готовятся новые пункты для их размещения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов, из которых следует, что в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в Донбассе. За 8 лет Донбассе был подано около тысячи исков о преступлениях против населения ЛНР. 700 из них были направлены в Европейский суд по правам человека, но там ни одно заявление рассмотрено не было, пишет Пятый канал. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

До конца 2022 года нужно освободить беженцев из Донбасса и Украины от уплаты подоходного налога. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он написал письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова. «Рассмотреть вопрос о возможности освобождения от уплаты подоходного налога до конца 2022 года прибывших в РФ беженцев с 18 февраля с территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Сейчас, при трудоустройстве в России они, как и остальные граждане, обязаны уплачивать подоходный налог 13%», — документ есть в распоряжении RT. После начала спецоперации на Украине в Россию прибыло более 750 тысяч беженцев из Донбасса и Украины. В некоторых российских регионах готовятся новые пункты для их размещения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов, из которых следует, что в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в Донбассе. За 8 лет Донбассе был подано около тысячи исков о преступлениях против населения ЛНР. 700 из них были направлены в Европейский суд по правам человека, но там ни одно заявление рассмотрено не было, пишет Пятый канал.