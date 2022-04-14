Известия: в России паникеры массово скупают лекарства

Россияне потратили на лекарства рекордную сумму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За март 2022 года россияне потратили на лекарственные препараты порядка 134 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи выросли из-за ажиотажного спроса, сообщают «Известия» со ссылкой на систему цифровой маркировки «Честный знак», созданную Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Граждане приобрели препараты на 134 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года эти траты увеличились в 2,6 раза. На фоне ажиотажного спроса на 98,15 процента увеличился и объем продаж в натуральном выражении», — передают «Известия» слова замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Также отмечается, что сильнее всего среди россиян вырос спрос на кардиологический препарат «Бисопролол». Граждане активно раскупали активированный уголь и пищеварительное ферментное средство «Панкреатин».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов лекарств для льготной категории граждан в России хватит более чем на 5 месяцев. Несмотря на то, что жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства, Минздрав РФ неоднократно отмечал, что в стране нет их дефицита, и ситуация с препаратами остается стабильной. С недавних пор в соцсетях и на различных сайтах начали появляться объявления о продаже тех или иных лекарств. Ассоциация независимых аптек уже обратилась в МВД с требованием пресечь подобную торговлю.