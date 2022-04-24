FP: США признали свой главный провал по отношению к России

Страны Запада провалили свою задачу настроить мир против России после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил обозреватель Ховард Френч в статье для американского журнала Foreign Policy. Он отметил, что многие государства не поддержали антироссийские санкции.
«Многие государства не поддержали санкции против Москвы, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай. В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», — написал Френч.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.
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Страны Запада провалили свою задачу настроить мир против России после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил обозреватель Ховард Френч в статье для американского журнала Foreign Policy. Он отметил, что многие государства не поддержали антироссийские санкции. «Многие государства не поддержали санкции против Москвы, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай. В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», — написал Френч. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.