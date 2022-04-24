FP: США признали свой главный провал по отношению к России

25 апреля 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

FP заявил о провале попытки Запада настроить мир против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада провалили свою задачу настроить мир против России после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил обозреватель Ховард Френч в статье для американского журнала Foreign Policy. Он отметил, что многие государства не поддержали антироссийские санкции. «Многие государства не поддержали санкции против Москвы, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай. В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», — написал Френч. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Страны Запада провалили свою задачу настроить мир против России после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил обозреватель Ховард Френч в статье для американского журнала Foreign Policy. Он отметил, что многие государства не поддержали антироссийские санкции. «Многие государства не поддержали санкции против Москвы, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай. В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», — написал Френч. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.