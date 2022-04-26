Суд в России наказал TikTok из-за ЛГБТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приложения. Клипарт. Курган, сотовый телефон, приложение, приложения для телефона, телефон в руках, тик ток, tiktok
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 миллиона рублей Фото:

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей компанию TikTok за распространения сведений, пропагандирующих ЛГБТ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41, ей назначен штраф в 2 миллиона рублей. Правонарушение касается распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения», — передает РИА «Новости» информацию пресс-службы.

Роскомнадзор ранее начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (деятельность запрещена в РФ). Решение было принято в связи с тем, что американская социальная сеть заблокировала на своей платформе аккаунты российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Вице-президент Meta (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей компанию TikTok за распространения сведений, пропагандирующих ЛГБТ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41, ей назначен штраф в 2 миллиона рублей. Правонарушение касается распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения», — передает РИА «Новости» информацию пресс-службы. Роскомнадзор ранее начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (деятельность запрещена в РФ). Решение было принято в связи с тем, что американская социальная сеть заблокировала на своей платформе аккаунты российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Вице-президент Meta (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...