Суд в России наказал TikTok из-за ЛГБТ

26 апреля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей компанию TikTok за распространения сведений, пропагандирующих ЛГБТ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41, ей назначен штраф в 2 миллиона рублей. Правонарушение касается распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения», — передает РИА «Новости» информацию пресс-службы. Роскомнадзор ранее начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (деятельность запрещена в РФ). Решение было принято в связи с тем, что американская социальная сеть заблокировала на своей платформе аккаунты российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Вице-президент Meta (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей компанию TikTok за распространения сведений, пропагандирующих ЛГБТ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41, ей назначен штраф в 2 миллиона рублей. Правонарушение касается распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения», — передает РИА «Новости» информацию пресс-службы. Роскомнадзор ранее начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (деятельность запрещена в РФ). Решение было принято в связи с тем, что американская социальная сеть заблокировала на своей платформе аккаунты российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Вице-президент Meta (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей.