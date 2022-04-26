Россиянам рассказали о льготной ипотеке на вторичное жилье

27 апреля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

В России введут льготную ипотеку на вторичное жилье Фото: Размик Закарян © URA.RU В России возможно распространение льготной ипотеки на рынок вторичного жилья, но только при одном условии. О новой мере поддержки россиян рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Меры поддержки рынка жилья могут быть распространены на вторичный рынок недвижимости. Это может произойти, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает», — передает РБК слова Хуснуллина. По его словам, в 2021 году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по России в среднем составил 27%. Это значит, что люди в основном улучшали жилищные условия, например, приобретали жилье большего метража. Марат Хуснуллин заключил, что в настоящее время отсутствие рыночной ипотеки на вторичном рынке приводит к замедлению первичного рынка. На днях президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить до конца 2022 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил как можно быстрее подготовить документы по снижению ставки льготной ипотеки. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России возможно распространение льготной ипотеки на рынок вторичного жилья, но только при одном условии. О новой мере поддержки россиян рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Меры поддержки рынка жилья могут быть распространены на вторичный рынок недвижимости. Это может произойти, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает», — передает РБК слова Хуснуллина. По его словам, в 2021 году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по России в среднем составил 27%. Это значит, что люди в основном улучшали жилищные условия, например, приобретали жилье большего метража. Марат Хуснуллин заключил, что в настоящее время отсутствие рыночной ипотеки на вторичном рынке приводит к замедлению первичного рынка. На днях президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить до конца 2022 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил как можно быстрее подготовить документы по снижению ставки льготной ипотеки.