Глава РФПИ Дмитриев принял участие во встрече Путина и Вучича. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитриев стал участником переговоров Путина с президентом Сербии
Дмитриев стал участником переговоров Путина с президентом Сербии Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.

«В переговорах с Вучичем принял участие Дмитриев», — передает корреспондент агентства. По ее словам, также участие во встрече принимает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что на встрече в Китае Путин и Вучич обсудят вопросы российско-сербского сотрудничества. В частности, это касается энергетического сектора.

Визит Владимира Путина в Китай проходит с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки глава государства уже принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Сегодня он отправился в Пекин для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, а также проведения ряда двусторонних встреч. На месте находятся корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые освещают событие. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий. «В переговорах с Вучичем принял участие Дмитриев», — передает корреспондент агентства. По ее словам, также участие во встрече принимает помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее Ушаков сообщил, что на встрече в Китае Путин и Вучич обсудят вопросы российско-сербского сотрудничества. В частности, это касается энергетического сектора. Визит Владимира Путина в Китай проходит с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки глава государства уже принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Сегодня он отправился в Пекин для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, а также проведения ряда двусторонних встреч. На месте находятся корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые освещают событие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...