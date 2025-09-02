Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
«В переговорах с Вучичем принял участие Дмитриев», — передает корреспондент агентства. По ее словам, также участие во встрече принимает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что на встрече в Китае Путин и Вучич обсудят вопросы российско-сербского сотрудничества. В частности, это касается энергетического сектора.
Визит Владимира Путина в Китай проходит с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки глава государства уже принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Сегодня он отправился в Пекин для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, а также проведения ряда двусторонних встреч. На месте находятся корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые освещают событие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.