02 мая 2022

Минобороны сообщило о новых оборудованных позициях ВСУ

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, класс, последствия, украина, мариуполь, война, школа, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Боевики ВСУ оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице, сообщило Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины оборудовали позиции в школах и психбольнице. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

«В Барвенково Харьковской области в здании Областной психиатрической больницы №2 националистами оборудован опорный пункт, а в подвале насильно удерживаются гражданские лица», — сообщается в штабе. Также отмечено, что ВСУ оборудовали огневые позиции в общеобразовательных учреждениях в городах: Днепр — школы № 2 и 28, школа-интернат № 2, Николаев — школа-интернат для глухих детей, Краматорск — школы № 9 и 6 и Славянск — школа №14.

По их мнению, эти факты очередные свидетельства бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу. Украинские военные не изменяют своей тактике, отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинские националисты не позволяли мирным жителям Мариуполя (Донецкая область Украины) покидать подвалы. Они угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины оборудовали позиции в школах и психбольнице. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию. «В Барвенково Харьковской области в здании Областной психиатрической больницы №2 националистами оборудован опорный пункт, а в подвале насильно удерживаются гражданские лица», — сообщается в штабе. Также отмечено, что ВСУ оборудовали огневые позиции в общеобразовательных учреждениях в городах: Днепр — школы № 2 и 28, школа-интернат № 2, Николаев — школа-интернат для глухих детей, Краматорск — школы № 9 и 6 и Славянск — школа №14. По их мнению, эти факты очередные свидетельства бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу. Украинские военные не изменяют своей тактике, отметили в штабе. Ранее сообщалось, что украинские националисты не позволяли мирным жителям Мариуполя (Донецкая область Украины) покидать подвалы. Они угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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