СМИ: США заставляют Грецию отправлять на Украину российские С-300

07 мая 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Греция не готова поставлять Украине С-300 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США требуют, чтобы власти Греции передали Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом пишут турецкие и греческие СМИ. «Американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она отправила на Украину противоракеты российского производства С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил. Греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей», — сообщает турецкое издание Star со ссылкой на греческие СМИ. С прошлого месяца Словакия отправляет в Украину свои системы ПВО С-300, передает RT. США требуют от Анкары передать Украине С-400, однако Турция отказалась пойти на этот шаг. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. США и НАТО поставляют Украине оружие для борьбы с российскими военными, пишет «Царьград». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США требуют, чтобы власти Греции передали Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом пишут турецкие и греческие СМИ. «Американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она отправила на Украину противоракеты российского производства С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил. Греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей», — сообщает турецкое издание Star со ссылкой на греческие СМИ. С прошлого месяца Словакия отправляет в Украину свои системы ПВО С-300, передает RT. США требуют от Анкары передать Украине С-400, однако Турция отказалась пойти на этот шаг. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. США и НАТО поставляют Украине оружие для борьбы с российскими военными, пишет «Царьград».