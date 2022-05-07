СМИ: США заставляют Грецию отправлять на Украину российские С-300

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, ракета, ракета зенитная, с 300
Греция не готова поставлять Украине  С-300 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США требуют, чтобы власти Греции передали Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом пишут турецкие и греческие СМИ.

«Американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она отправила на Украину противоракеты российского производства С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил. Греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей», — сообщает турецкое издание Star со ссылкой на греческие СМИ.

С прошлого месяца Словакия отправляет в Украину свои системы ПВО С-300, передает RT. США требуют от Анкары передать Украине С-400, однако Турция отказалась пойти на этот шаг. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. США и НАТО поставляют Украине оружие для борьбы с российскими военными, пишет «Царьград».

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США требуют, чтобы власти Греции передали Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом пишут турецкие и греческие СМИ. «Американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она отправила на Украину противоракеты российского производства С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил. Греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей», — сообщает турецкое издание Star со ссылкой на греческие СМИ. С прошлого месяца Словакия отправляет в Украину свои системы ПВО С-300, передает RT. США требуют от Анкары передать Украине С-400, однако Турция отказалась пойти на этот шаг. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. США и НАТО поставляют Украине оружие для борьбы с российскими военными, пишет «Царьград».
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