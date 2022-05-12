WSJ: Британия скупает советское оружие для отправки на Украину

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Украине поставляют старое оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания закупает советскую военную технику, чтобы передать ее Украине. Об этом сообщил министр обороны Бен Уоллес.

«Большая часть [министерства обороны] и военных атташе по всему миру ведет поиски [оружия советского и российского производства]», — приводит слова Уоллеса The Wall Street Journal. Он уточнил, что такие запасы есть в 23 странах. По его словам, украинским солдатам поставляют советское оружие, так как они с ним знакомы.

Странам, где есть советская техника, в частности, Болгарии и Словакии, предлагают альтернативы западного производства взамен на поставки Украине. США также собирают остатки советских вооружений со всего мира. Киев получил словацкие комплексы С-300, передает телеканал 360. Америка также требовала, чтобы власти Греции передали Украине С-300, но они отказываются.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

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Великобритания закупает советскую военную технику, чтобы передать ее Украине. Об этом сообщил министр обороны Бен Уоллес. «Большая часть [министерства обороны] и военных атташе по всему миру ведет поиски [оружия советского и российского производства]», — приводит слова Уоллеса The Wall Street Journal. Он уточнил, что такие запасы есть в 23 странах. По его словам, украинским солдатам поставляют советское оружие, так как они с ним знакомы. Странам, где есть советская техника, в частности, Болгарии и Словакии, предлагают альтернативы западного производства взамен на поставки Украине. США также собирают остатки советских вооружений со всего мира. Киев получил словацкие комплексы С-300, передает телеканал 360. Америка также требовала, чтобы власти Греции передали Украине С-300, но они отказываются. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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