Глава МИД Латвии «отдал» Балтийское море НАТО

13 мая 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

После вступления новых стран в НАТО, по мнению дипломата, Балтийское море станет зоной НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Балтийское море в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО становится зоной Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Балтийское море становится морем НАТО», — заявил Ринкевичс в интервью газете Financial Times, комментируя заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Он положительно отнесся к вступлению новых стран в альянс. Ранее Финляндия и Швеция изъявили желание присоединиться к НАТО. По словам главы финского МИД Пекко Хаависто, заявку на вступления страны могут подать уже на следующей неделе — с 16 до 22 мая. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Балтийское море в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО становится зоной Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Балтийское море становится морем НАТО», — заявил Ринкевичс в интервью газете Financial Times, комментируя заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Он положительно отнесся к вступлению новых стран в альянс. Ранее Финляндия и Швеция изъявили желание присоединиться к НАТО. По словам главы финского МИД Пекко Хаависто, заявку на вступления страны могут подать уже на следующей неделе — с 16 до 22 мая.