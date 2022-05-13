Глава МИД Латвии «отдал» Балтийское море НАТО

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, путешествия, шторм, отдых, балтийское море, променад, параплан, чайка, туризм, волнолом, волнорез
После вступления новых стран в НАТО, по мнению дипломата, Балтийское море станет зоной НАТО Фото:

Балтийское море в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО становится зоной Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Балтийское море становится морем НАТО», — заявил Ринкевичс в интервью газете Financial Times, комментируя заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Он положительно отнесся к вступлению новых стран в альянс.

Ранее Финляндия и Швеция изъявили желание присоединиться к НАТО. По словам главы финского МИД Пекко Хаависто, заявку на вступления страны могут подать уже на следующей неделе — с 16 до 22 мая.

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Балтийское море в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО становится зоной Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Балтийское море становится морем НАТО», — заявил Ринкевичс в интервью газете Financial Times, комментируя заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Он положительно отнесся к вступлению новых стран в альянс. Ранее Финляндия и Швеция изъявили желание присоединиться к НАТО. По словам главы финского МИД Пекко Хаависто, заявку на вступления страны могут подать уже на следующей неделе — с 16 до 22 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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