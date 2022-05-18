Юрист предупредил о последствиях за оскорбления в домовых чатах

19 мая 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

За оскорбление соседей в домовых чатах может грозить штраф до 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ответственность за публичные оскорбления посредством интернета распространяется также на домовые чаты, за это может грозить штраф до 10 тысяч рублей. Об этом рассказал юрист адвокатского бюро Nordic Star Артем Берлин. «Статья административного кодекса о публичных оскорблениях с использованием интернета может применяться и к домовым чатам. Она предусматривает штраф для физлиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей», — предостерег юрист, передает РИА «Недвижимость». В соответствии с законодательством РФ, оскорбление понимается, как использование в отношении оппонента нецензурной брани, уточнил Берлин. Для привлечения обидчика к административной ответственности нужно обратиться в полицию, приложив к заявлению скриншоты чата. После составления протокола о правонарушении в отношении виновного материалы передадут в суд для рассмотрения.

Ответственность за публичные оскорбления посредством интернета распространяется также на домовые чаты, за это может грозить штраф до 10 тысяч рублей. Об этом рассказал юрист адвокатского бюро Nordic Star Артем Берлин. «Статья административного кодекса о публичных оскорблениях с использованием интернета может применяться и к домовым чатам. Она предусматривает штраф для физлиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей», — предостерег юрист, передает РИА «Недвижимость». В соответствии с законодательством РФ, оскорбление понимается, как использование в отношении оппонента нецензурной брани, уточнил Берлин. Для привлечения обидчика к административной ответственности нужно обратиться в полицию, приложив к заявлению скриншоты чата. После составления протокола о правонарушении в отношении виновного материалы передадут в суд для рассмотрения.