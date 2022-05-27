Пентагон: США не будут воевать из-за Украины

27 мая 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

США не планируют напрямую вмешиваться в конфликт на Украине Фото: The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не будут отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», — заявил Кирби во время брифинга, который транслировался на youtube-канале агентства Reuters. Так он ответил на вопрос, возможно ли использование военной силы для обеспечения экспорта зерна с Украины. По его словам, Украина попросила у США системы залпового огня, но решение по этому поводу пока не принято. По словам Кирби, на Украине нет американских военных, передает телеканал 360. США помогают Украине в связи со спецоперацией РФ. Соединенные штаты одобрили финансовую помощь Киеву на сумму 40 млрд долларов, также страна финансирует Украину оружием, сообщают «Дни.ру». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия освобождает Донбасс.

США не будут отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», — заявил Кирби во время брифинга, который транслировался на youtube-канале агентства Reuters. Так он ответил на вопрос, возможно ли использование военной силы для обеспечения экспорта зерна с Украины. По его словам, Украина попросила у США системы залпового огня, но решение по этому поводу пока не принято. По словам Кирби, на Украине нет американских военных, передает телеканал 360. США помогают Украине в связи со спецоперацией РФ. Соединенные штаты одобрили финансовую помощь Киеву на сумму 40 млрд долларов, также страна финансирует Украину оружием, сообщают «Дни.ру». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия освобождает Донбасс.