Над томской администрацией неправильно повесили флаг РФ. Фото

01 июня 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

В администрации Томской области перепутали расположение флага России Фото: Владимир Андреев © URA.RU На здании администрации Томской области флаг России повесили вверх ногами. В ситуацию вмешался временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Мазур. «Перевесили, как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь», — написал Мазур в социальной сети «ВКонтакте». Мазура назначили ВРИО губернатором Томской области 10 мая. В своей речи при вступлении в должность губернатор дважды назвал Томскую область Тюменской. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

На здании администрации Томской области флаг России повесили вверх ногами. В ситуацию вмешался временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Мазур. «Перевесили, как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь», — написал Мазур в социальной сети «ВКонтакте». Мазура назначили ВРИО губернатором Томской области 10 мая. В своей речи при вступлении в должность губернатор дважды назвал Томскую область Тюменской.