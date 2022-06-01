В администрации Томской области перепутали расположение флага России
На здании администрации Томской области флаг России повесили вверх ногами. В ситуацию вмешался временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Мазур.
«Перевесили, как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь», — написал Мазур в социальной сети «ВКонтакте».
Мазура назначили ВРИО губернатором Томской области 10 мая. В своей речи при вступлении в должность губернатор дважды назвал Томскую область Тюменской.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале