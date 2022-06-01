Над томской администрацией неправильно повесили флаг РФ. Фото

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Бессмертный полк. Москва, российский флаг, бессмертный полк, триколор, флаг россии, 9 мая
В администрации Томской области перепутали расположение флага России Фото:

На здании администрации Томской области флаг России повесили вверх ногами. В ситуацию вмешался временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Мазур.

«Перевесили, как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь», — написал Мазур в социальной сети «ВКонтакте».

Мазура назначили ВРИО губернатором Томской области 10 мая. В своей речи при вступлении в должность губернатор дважды назвал Томскую область Тюменской.

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На здании администрации Томской области флаг России повесили вверх ногами. В ситуацию вмешался временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Мазур. «Перевесили, как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь», — написал Мазур в социальной сети «ВКонтакте». Мазура назначили ВРИО губернатором Томской области 10 мая. В своей речи при вступлении в должность губернатор дважды назвал Томскую область Тюменской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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