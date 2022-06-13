В США обвинили власти в намеренном замалчивании слов Лаврова. «Чистой воды безумие»

14 июня 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Хомский подчеркнул, что в США замалчивают информацию, которая не совпадает с позицией Вашингтона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Правительство США намеренно замалчивает слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который высказывался по поводу зернового кризиса. Об этом заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в интервью Massachusetts Peace Action. «Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте „Аль-Джазиры“ искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», — сказал Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action. «Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация», — отметил историк. По мнению эксперта, у Лаврова есть предложения, которые помогут Европе преодолеть зерновой кризис, однако американские власти не хотят публично рассказывать, о чем говорит политик. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий.

Правительство США намеренно замалчивает слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который высказывался по поводу зернового кризиса. Об этом заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в интервью Massachusetts Peace Action. «Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте „Аль-Джазиры“ искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», — сказал Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action. «Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация», — отметил историк. По мнению эксперта, у Лаврова есть предложения, которые помогут Европе преодолеть зерновой кризис, однако американские власти не хотят публично рассказывать, о чем говорит политик. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий.