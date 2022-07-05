Мантуров заявил о проверке друзей России на прочность

У России нет дефицита партнеров, считает Денис Мантуров Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкционное давление Запада стало проверкой на прочность для стран-партнеров и союзников России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Сейчас, как и во всем мире, выстраиваемые годами отношения проходят проверку на прочность. Санкционное давление, которое оказывается на Россию, беспокоит наших ближайших партнеров и союзников», — сказал Мантуров в ходе международной выставки «Иннопром-2022».

Несмотря на то, что ряд союзников отвернулся от России, страна не осталась без партнеров, считает Мантуров. «Но, как все уже заметили, место тех, кто решил разорвать связи с нашей страной, занимают другие — заинтересованные в тесном, надежном сотрудничестве. Те страны, которым претит оголтелая политизация и готовность по указке извне наступать на горло своим интересам и благополучию своих граждан», — отметил он.

По мнению министра, новые условия помогут России укрепить связи со стратегическими партнерами. «Поэтому мы рассматриваем ситуацию, как пространство для новых возможностей. Как стимул для углубления кооперации с нашими стратегическими партнерами, в том числе с Казахстаном», — резюмировал глава ведомства.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что антироссийские ограничения направлены на отмену России как государства, то есть «дискриминацию всего, что с ней связано».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам