Близкий человек Пугачевой рассказал, как она живет в Прибалтике

05 июля 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

По словам близкого человека, Пугачева не видит необходимости покупать виллу в Прибалтике Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Эстрадная певица Алла Пугачева после переезда в Прибалтику арендовала виллу, полностью оббитую деревом, с японским садом и трехкаскадным водопадом, частично застекленным потолком за 50 000 евро. Об этом рассказали близкие люди Аллы Пугачевой. «Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе — это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны „наружного окружения“, где много папарацци и просто любопытных», — сообщило издание MK.ru со ссылкой на близкого человека певицы. Он также уточнил, что Пугачева никогда не хотела виллу в Прибалтике, так как это довольно дорогое вложение. Она не видит смысла покупать ее, потому что семья такой резиденцией пользуется всего два месяца в году. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу за 50 000 евро на два месяца можно полвека. В марте певица Алла Пугачева покинула Россию вместе со своими восьмилетними детьми. Позже она написала, что уехала временно. По ее словам, каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. После стало известно, что Пугачева вместе с супругом, артистом Максимом Галкиным переехала в Литву, передают «Дни.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Эстрадная певица Алла Пугачева после переезда в Прибалтику арендовала виллу, полностью оббитую деревом, с японским садом и трехкаскадным водопадом, частично застекленным потолком за 50 000 евро. Об этом рассказали близкие люди Аллы Пугачевой. «Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе — это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны „наружного окружения“, где много папарацци и просто любопытных», — сообщило издание MK.ru со ссылкой на близкого человека певицы. Он также уточнил, что Пугачева никогда не хотела виллу в Прибалтике, так как это довольно дорогое вложение. Она не видит смысла покупать ее, потому что семья такой резиденцией пользуется всего два месяца в году. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу за 50 000 евро на два месяца можно полвека. В марте певица Алла Пугачева покинула Россию вместе со своими восьмилетними детьми. Позже она написала, что уехала временно. По ее словам, каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. После стало известно, что Пугачева вместе с супругом, артистом Максимом Галкиным переехала в Литву, передают «Дни.ру».