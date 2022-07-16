РИА «Новости»: Россия стягивает технику к линии фронта в Донбассе

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, бмпт терминатор
Россия стягивает современные БМПТ «Терминатор» к линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия стягивает современную военную технику к линии фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов на месте событий.

«Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе. В частности, БМПТ „Терминатор“ передвигается в сторону передовой под Северском», — пишет РИА «Новости».

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, столкновение Москвы и Киева было неизбежно из-за расширения влияния неонацистов на Украине, пишет «Дни.ру». Путин сообщил, что основная задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса.

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Россия стягивает современную военную технику к линии фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов на месте событий. «Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе. В частности, БМПТ „Терминатор“ передвигается в сторону передовой под Северском», — пишет РИА «Новости». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, столкновение Москвы и Киева было неизбежно из-за расширения влияния неонацистов на Украине, пишет «Дни.ру». Путин сообщил, что основная задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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