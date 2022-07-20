20 июля 2022

Директор ЦРУ Бернс оценил здоровье Путина двумя словами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
По оценкам ЦРУ, Владимир Путин «слишком здоров», заявил Уильям Бернс Фото:

Президент России Владимир Путин «слишком здоров». Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, основываясь на «неформальную оценку спецслужбы».

«Много слухов ходит о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — заявил Уильям Бернс в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube.

На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что якобы Владимир Путин болен и нуждается в сложной операции. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Британская газета Daily Star распространяет фейки, ссылаясь на источника в M16, который запутался в своих показаниях, сообщает «Царьград». Тем временем американский лидер Джо Байден во время публичного выступления заявил, что заболел раком.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин «слишком здоров». Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, основываясь на «неформальную оценку спецслужбы». «Много слухов ходит о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — заявил Уильям Бернс в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что якобы Владимир Путин болен и нуждается в сложной операции. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Британская газета Daily Star распространяет фейки, ссылаясь на источника в M16, который запутался в своих показаниях, сообщает «Царьград». Тем временем американский лидер Джо Байден во время публичного выступления заявил, что заболел раком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...