Президент России Владимир Путин «слишком здоров». Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, основываясь на «неформальную оценку спецслужбы».
«Много слухов ходит о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — заявил Уильям Бернс в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube.
На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что якобы Владимир Путин болен и нуждается в сложной операции. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Британская газета Daily Star распространяет фейки, ссылаясь на источника в M16, который запутался в своих показаниях, сообщает «Царьград». Тем временем американский лидер Джо Байден во время публичного выступления заявил, что заболел раком.
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Президент России Владимир Путин «слишком здоров». Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, основываясь на «неформальную оценку спецслужбы». «Много слухов ходит о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — заявил Уильям Бернс в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что якобы Владимир Путин болен и нуждается в сложной операции. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Британская газета Daily Star распространяет фейки, ссылаясь на источника в M16, который запутался в своих показаниях, сообщает «Царьград». Тем временем американский лидер Джо Байден во время публичного выступления заявил, что заболел раком.