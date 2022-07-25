МО РФ: ВСУ готовятся ударить по Славянску нейротоксинами

Киев планирует подорвать комбинат, чтобы обвинить ВС РФ в отравлении своих же граждан, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти завершили подготовку провокации на масложировом комбинате в Славянске с применением сильнодействующих отравляющих веществ. Об этом жителей города предупредили в Министерстве обороны РФ.

«Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн», — сообщили в военном ведомстве.

Результатом подрыва емкостей с гексаном станет образование токсичного облака, которое распространится более чем на 10 километров. «В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — отметили в Минобороны.

Жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов рекомендуется незамедлительно принять меры защиты. Кроме того, Минобороны призвало Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия оказать влияние на украинские власти и принять меры по предотвращению провокации.

По данным Минобороны, киевские власти не раз устраивали провокации с целью дискредитации Вооруженных сил России. Так, украинские и западные СМИ распространяют фейки о российской армии в ходе специальной операции РФ по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.