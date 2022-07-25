МО РФ: ВСУ готовятся ударить по Славянску нейротоксинами

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, последствия, днр, донецк, взрыв, огонь, точка у, сгоревший автомобиль, обстрел, терракт
Киев планирует подорвать комбинат, чтобы обвинить ВС РФ в отравлении своих же граждан, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти завершили подготовку провокации на масложировом комбинате в Славянске с применением сильнодействующих отравляющих веществ. Об этом жителей города предупредили в Министерстве обороны РФ.

«Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн», — сообщили в военном ведомстве.

Результатом подрыва емкостей с гексаном станет образование токсичного облака, которое распространится более чем на 10 километров. «В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — отметили в Минобороны.

Жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов рекомендуется незамедлительно принять меры защиты. Кроме того, Минобороны призвало Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия оказать влияние на украинские власти и принять меры по предотвращению провокации.

По данным Минобороны, киевские власти не раз устраивали провокации с целью дискредитации Вооруженных сил России. Так, украинские и западные СМИ распространяют фейки о российской армии в ходе специальной операции РФ по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Украинские власти завершили подготовку провокации на масложировом комбинате в Славянске с применением сильнодействующих отравляющих веществ. Об этом жителей города предупредили в Министерстве обороны РФ. «Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн», — сообщили в военном ведомстве. Результатом подрыва емкостей с гексаном станет образование токсичного облака, которое распространится более чем на 10 километров. «В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — отметили в Минобороны. Жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов рекомендуется незамедлительно принять меры защиты. Кроме того, Минобороны призвало Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия оказать влияние на украинские власти и принять меры по предотвращению провокации. По данным Минобороны, киевские власти не раз устраивали провокации с целью дискредитации Вооруженных сил России. Так, украинские и западные СМИ распространяют фейки о российской армии в ходе специальной операции РФ по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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