В США собрались деколонизировать Россию

Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», поэтому ее необходимо «деколонизировать». Об этом заявил публицист, политический обозреватель Кейси Мишель.
«У России никогда не было официальных колоний в Африке, Латинской Америке или Южной Азии. Она веками завоевывала и колонизировала Евразию, извлекая местные богатства и подчиняя колонизированные народы диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга. Разница в том, что другие европейские империи колонизировали за океаном, а Россия колонизировала сухопутно, захватив прилегающие территории», — написал Мишель в колонке Wall Street Journal.
По его словам, Россия будет угрожать глобальной стабильности и безопасности, пока полностью не деколонизируется. Автор считает Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана колониями РФ. «А российские колониальные компании — покорение бесчисленного количества народов, уничтожение местных культур, разрушение местного суверенитета», — подытожил публицист.
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Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», поэтому ее необходимо «деколонизировать». Об этом заявил публицист, политический обозреватель Кейси Мишель. «У России никогда не было официальных колоний в Африке, Латинской Америке или Южной Азии. Она веками завоевывала и колонизировала Евразию, извлекая местные богатства и подчиняя колонизированные народы диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга. Разница в том, что другие европейские империи колонизировали за океаном, а Россия колонизировала сухопутно, захватив прилегающие территории», — написал Мишель в колонке Wall Street Journal. По его словам, Россия будет угрожать глобальной стабильности и безопасности, пока полностью не деколонизируется. Автор считает Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана колониями РФ. «А российские колониальные компании — покорение бесчисленного количества народов, уничтожение местных культур, разрушение местного суверенитета», — подытожил публицист. Ранее с предложением деколонизировать Россию выступил бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса. Он считает, что РФ необходимо расчленить по народам, тем самым сократив население до 50 миллионов человек. Также он призывает изменить политический строй России.