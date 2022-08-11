В США собрались деколонизировать Россию

11 августа 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Мишель считает, что Россия будет угрожать глобальной стабильности и безопасности пока полностью не деколонизируется Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», поэтому ее необходимо «деколонизировать». Об этом заявил публицист, политический обозреватель Кейси Мишель. «У России никогда не было официальных колоний в Африке, Латинской Америке или Южной Азии. Она веками завоевывала и колонизировала Евразию, извлекая местные богатства и подчиняя колонизированные народы диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга. Разница в том, что другие европейские империи колонизировали за океаном, а Россия колонизировала сухопутно, захватив прилегающие территории», — написал Мишель в колонке Wall Street Journal. По его словам, Россия будет угрожать глобальной стабильности и безопасности, пока полностью не деколонизируется. Автор считает Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана колониями РФ. «А российские колониальные компании — покорение бесчисленного количества народов, уничтожение местных культур, разрушение местного суверенитета», — подытожил публицист. Ранее с предложением деколонизировать Россию выступил бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса. Он считает, что РФ необходимо расчленить по народам, тем самым сократив население до 50 миллионов человек. Также он призывает изменить политический строй России.

Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», поэтому ее необходимо «деколонизировать». Об этом заявил публицист, политический обозреватель Кейси Мишель. «У России никогда не было официальных колоний в Африке, Латинской Америке или Южной Азии. Она веками завоевывала и колонизировала Евразию, извлекая местные богатства и подчиняя колонизированные народы диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга. Разница в том, что другие европейские империи колонизировали за океаном, а Россия колонизировала сухопутно, захватив прилегающие территории», — написал Мишель в колонке Wall Street Journal. По его словам, Россия будет угрожать глобальной стабильности и безопасности, пока полностью не деколонизируется. Автор считает Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана колониями РФ. «А российские колониальные компании — покорение бесчисленного количества народов, уничтожение местных культур, разрушение местного суверенитета», — подытожил публицист. Ранее с предложением деколонизировать Россию выступил бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса. Он считает, что РФ необходимо расчленить по народам, тем самым сократив население до 50 миллионов человек. Также он призывает изменить политический строй России.