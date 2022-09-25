25 сентября 2022

Экономист Переславский заявил о подвохах при оформлении вклада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги и банкомат. Москва, банкомат, купюры, купюра, деньги в руке, деньги, рубли, деньги в руках
При оформлении вклада с повышенной ставкой есть риск проблем с обналичиванием средств Фото:

Банки часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)», — объяснил Переславский в беседе с агентством «Прайм». По его словам, вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при чем снять деньги можно только через определенный срок. Эксперт посоветовал внимательно читать условия договора, обращая внимание на мелкий шрифт и уточняя, подпадает ли предложенный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.

В августе российские банки стали запускать временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой». При этом ранее стало известно об изменении экономической сущности валютных депозитов населения. С введением антироссийских санкций они стали фактически рублевыми с привязкой к курсу. Прежде банкам разрешили применять отрицательные ставки по валютным вкладам для клиентов. Мера была направлена на снижение концентрации средств в валюте у кредитных организаций, то есть на девалютизацию экономики.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Банки часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)», — объяснил Переславский в беседе с агентством «Прайм». По его словам, вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при чем снять деньги можно только через определенный срок. Эксперт посоветовал внимательно читать условия договора, обращая внимание на мелкий шрифт и уточняя, подпадает ли предложенный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов. В августе российские банки стали запускать временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой». При этом ранее стало известно об изменении экономической сущности валютных депозитов населения. С введением антироссийских санкций они стали фактически рублевыми с привязкой к курсу. Прежде банкам разрешили применять отрицательные ставки по валютным вкладам для клиентов. Мера была направлена на снижение концентрации средств в валюте у кредитных организаций, то есть на девалютизацию экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...