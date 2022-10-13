ЕР и Российское общество хирургов помогут врачам-резервистам в переподготовке

13 октября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» примет участие в разработке рекомендаций по оказанию медпомощи для военных врачей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Партия «Единая Россия» совместно с Российским общество хирургов предложила содействие Минобороны и Минздраву в организации обучения и переподготовки врачей-резервистов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». «„Единая Россия“ и Российское общество хирургов окажут содействие в обучении и переподготовке врачей-резервистов», — сообщается на официальном сайте «Единой России» после совещания представителей Минобороны, Минздрава и Минпромторга, прошедшего на площадке партии. Отмечается, что «Единая Россия» примет участие в разработке рекомендаций по оказанию медпомощи для военных врачей и военнослужащих. «Идет работа и по усовершенствованию медицинского обучения мобилизованных. Считаем, что оно требует более детального погружения в моменте, когда военные медики еще находятся в учебке», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Одна из инициатив, предложенных партией — создание «карманного» справочника по оказанию первой медицинской помощи для солдат. «Необходимо издать учебные пособия Военно-Медицинской Академии по хирургии и снабдить ими всех обученных хирургов», — подчеркнул управляющий делами ООО «Российское общество хирургов» Михаил Таривердиев. По запросу «Единой России» Федеральная антимонопольная служба также проконтролирует наличие и стоимость медицинских изделий, необходимых мобилизованным и военнослужащим. Партия также предложила временно вывести закупки медицинских изделий для Минздрава и Минобороны из-под действия закона о госзакупках, чтобы обеспечить ими госпитали и армейские подразделения. Во время проведения спецоперации «Единая Россия» помогает эвакуированным жителям Донбасса, а также жителям ЛДНР, Херсонщины и Запорожья. Так, региональные отделения партии доставили в народные республики уже более 500 тонн медикаментов.

Партия «Единая Россия» совместно с Российским общество хирургов предложила содействие Минобороны и Минздраву в организации обучения и переподготовки врачей-резервистов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». «„Единая Россия“ и Российское общество хирургов окажут содействие в обучении и переподготовке врачей-резервистов», — сообщается на официальном сайте «Единой России» после совещания представителей Минобороны, Минздрава и Минпромторга, прошедшего на площадке партии. Отмечается, что «Единая Россия» примет участие в разработке рекомендаций по оказанию медпомощи для военных врачей и военнослужащих. «Идет работа и по усовершенствованию медицинского обучения мобилизованных. Считаем, что оно требует более детального погружения в моменте, когда военные медики еще находятся в учебке», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Одна из инициатив, предложенных партией — создание «карманного» справочника по оказанию первой медицинской помощи для солдат. «Необходимо издать учебные пособия Военно-Медицинской Академии по хирургии и снабдить ими всех обученных хирургов», — подчеркнул управляющий делами ООО «Российское общество хирургов» Михаил Таривердиев. По запросу «Единой России» Федеральная антимонопольная служба также проконтролирует наличие и стоимость медицинских изделий, необходимых мобилизованным и военнослужащим. Партия также предложила временно вывести закупки медицинских изделий для Минздрава и Минобороны из-под действия закона о госзакупках, чтобы обеспечить ими госпитали и армейские подразделения. Во время проведения спецоперации «Единая Россия» помогает эвакуированным жителям Донбасса, а также жителям ЛДНР, Херсонщины и Запорожья. Так, региональные отделения партии доставили в народные республики уже более 500 тонн медикаментов.