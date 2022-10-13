WP: украинские солдаты устали воевать и несут большие потери

13 октября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Украина опасается приближения зимы, которая усугубит положение ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) чувствуют моральную и физическую усталость. Особенно это усугубляется большими потерями украинских войск. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украинские солдаты также чувствуют усталость — физическую и моральную. <…> Некоторые подразделения, такие как 60-я бригада, не отдыхали от боевых действий почти восемь месяцев. <…> Один солдат в бригаде сказал, что у его батальона „много потерь“ и „недостаточно сил или ресурсов“», — пишет газета. Кроме того, украинские солдаты опасаются приближения зимы, которая только усугубит положение. Украина уже начала подготовку к зимнему сезону. Правительство страны утвердило программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен. Также командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов рассказывал, что ВСУ в ходе спецоперации потеряли более 50% личного состава и техники. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал о работе «ЧВК Вагнера» и ситуации в Донбассе. После отвода войск от города Лиман Краматорского района российские подразделения были направлены на северо-запад Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщают Дни.ру. Кроме того, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине, пишет RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) чувствуют моральную и физическую усталость. Особенно это усугубляется большими потерями украинских войск. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украинские солдаты также чувствуют усталость — физическую и моральную. <…> Некоторые подразделения, такие как 60-я бригада, не отдыхали от боевых действий почти восемь месяцев. <…> Один солдат в бригаде сказал, что у его батальона „много потерь“ и „недостаточно сил или ресурсов“», — пишет газета. Кроме того, украинские солдаты опасаются приближения зимы, которая только усугубит положение. Украина уже начала подготовку к зимнему сезону. Правительство страны утвердило программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен. Также командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов рассказывал, что ВСУ в ходе спецоперации потеряли более 50% личного состава и техники. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал о работе «ЧВК Вагнера» и ситуации в Донбассе. После отвода войск от города Лиман Краматорского района российские подразделения были направлены на северо-запад Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщают Дни.ру. Кроме того, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине, пишет RT.