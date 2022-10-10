Командир чеченского спецназа «Ахмат» рассказал о потерях ВСУ

Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряли более половины личного состава

11 октября 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Российские войска почти в два раза расширили линию фронта в ЛНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе спецоперации потеряли более 50% личного состава и техники. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов. «Они [ВСУ] уже потеряли более 50% личного состава, и точно так же техники <…> Мы уже ожидаем, что дальше противник точно так же будет освобождать те участки, которые были им заняты за последний период времени», — заявил Алаудинов в интервью телеканалу «Россия-24». Он также отметил, что российская армия значительно расширила линию обороны в ЛНР. «Территория нашего участка фронта расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров», — пояснил он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В начале октября Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. На Купянском направлении общие потери ВСУ за трое суток составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники. При этом к концу сентября с начала СВО Россия потеряла почти шесть тысяч человек погибшими, докладывал министр обороны Сергей Шойгу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе спецоперации потеряли более 50% личного состава и техники. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов. «Они [ВСУ] уже потеряли более 50% личного состава, и точно так же техники <…> Мы уже ожидаем, что дальше противник точно так же будет освобождать те участки, которые были им заняты за последний период времени», — заявил Алаудинов в интервью телеканалу «Россия-24». Он также отметил, что российская армия значительно расширила линию обороны в ЛНР. «Территория нашего участка фронта расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров», — пояснил он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В начале октября Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. На Купянском направлении общие потери ВСУ за трое суток составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники. При этом к концу сентября с начала СВО Россия потеряла почти шесть тысяч человек погибшими, докладывал министр обороны Сергей Шойгу.