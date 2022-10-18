Совет Госдумы решил не показывать трансляции с заседаний

Согласно сообщению источника, ограничения связаны с законодательным обеспечением спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Госдума больше не будет вести трансляции с заседаний палаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник агентства в Госдуме.
«Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты. Ограничения связаны с законодательным обеспечением спецоперации», — пишет РИА «Новости» в своем telegram-канале, ссылаясь на источник агентства в Думе.
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