Совет Госдумы решил не показывать трансляции с заседаний

РИА «Новости»: Совет Госдумы ограничил онлайн-трансляции заседаний палаты
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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, заседание
Согласно сообщению источника, ограничения связаны с законодательным обеспечением спецоперации Фото:
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Госдума больше не будет вести трансляции с заседаний палаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник агентства в Госдуме.

«Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты. Ограничения связаны с законодательным обеспечением спецоперации», — пишет РИА «Новости» в своем telegram-канале, ссылаясь на источник агентства в Думе.

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Госдума больше не будет вести трансляции с заседаний палаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник агентства в Госдуме. «Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты. Ограничения связаны с законодательным обеспечением спецоперации», — пишет РИА «Новости» в своем telegram-канале, ссылаясь на источник агентства в Думе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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