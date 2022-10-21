В США высказались о применении ядерного оружия из-за Украины

Блинкен: США не видят причин повышать готовность своих ядерных сил

22 октября 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

США по-прежнему не видят причин повышать готовность своих ядерных сил из-за Украины, заявил Блинкен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему не видят причин повышать готовность своих ядерных сил из-за ситуации на Украине. Однако он отметил, что Вашингтон «будет следить за этим очень тщательно». «Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно», — сказал Блинкен, в ходе выступления на совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции по итогам переговоров. Трансляция велась на YouTube. Ранее президент США Джо Байден допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона». Его риторику в адрес России раскритиковали и посоветовали ее поменять.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему не видят причин повышать готовность своих ядерных сил из-за ситуации на Украине. Однако он отметил, что Вашингтон «будет следить за этим очень тщательно». «Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно», — сказал Блинкен, в ходе выступления на совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции по итогам переговоров. Трансляция велась на YouTube. Ранее президент США Джо Байден допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона». Его риторику в адрес России раскритиковали и посоветовали ее поменять.