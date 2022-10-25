Балицкий: Мелитополь подключат к российскому газоснабжению вслед за Бердянском

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Балицкий сообщил о работе по скорейшей и безопасной газификации территорий Фото:
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Мелитополь является следующим городом на подключение к российскому газоснабжению после Бердянска. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

«Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение — Мелитополь и Мелитопольский район», — поделился Балицкий. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил о возобновлении подачи газа в городе. Сауленко отметил, что для помощи в подключении к российскому газоснабжению из Мелитополя в Бердянск приехало более 100 сотрудников газовых служб.

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Мелитополь является следующим городом на подключение к российскому газоснабжению после Бердянска. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение — Мелитополь и Мелитопольский район», — поделился Балицкий. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил о возобновлении подачи газа в городе. Сауленко отметил, что для помощи в подключении к российскому газоснабжению из Мелитополя в Бердянск приехало более 100 сотрудников газовых служб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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