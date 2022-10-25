Балицкий: Мелитополь подключат к российскому газоснабжению вслед за Бердянском 25 октября 2022 в 18:51 Размер текста - 17 + Балицкий сообщил о работе по скорейшей и безопасной газификации территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мелитополь является следующим городом на подключение к российскому газоснабжению после Бердянска. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение — Мелитополь и Мелитопольский район», — поделился Балицкий. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил о возобновлении подачи газа в городе. Сауленко отметил, что для помощи в подключении к российскому газоснабжению из Мелитополя в Бердянск приехало более 100 сотрудников газовых служб. Мелитополь является следующим городом на подключение к российскому газоснабжению после Бердянска. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение — Мелитополь и Мелитопольский район», — поделился Балицкий. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил о возобновлении подачи газа в городе. Сауленко отметил, что для помощи в подключении к российскому газоснабжению из Мелитополя в Бердянск приехало более 100 сотрудников газовых служб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям