Балицкий: Мелитополь подключат к российскому газоснабжению вслед за Бердянском

Балицкий сообщил о работе по скорейшей и безопасной газификации территорий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мелитополь является следующим городом на подключение к российскому газоснабжению после Бердянска. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.
«Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение — Мелитополь и Мелитопольский район», — поделился Балицкий. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил о возобновлении подачи газа в городе. Сауленко отметил, что для помощи в подключении к российскому газоснабжению из Мелитополя в Бердянск приехало более 100 сотрудников газовых служб.
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