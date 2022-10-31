Россия заплатила беженцам с Украины 10,5 миллиарда рублей

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Докучаевск. ДНР, эвакуация, донбасс, днр, беженцы, пункт временного размещения
Число беженцев прибывших в РФ с территории Украины выросло до 4,6 млн человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия выплатила более 10,5 млрд рублей в качестве материальной помощи беженцам, прибывшим с февраля в Россию с территории Украины и Донбасса. Об этом заявили силовые структуры России.

«По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека. Всего выплачено более 10,5 млрд рублей. Выплаты продолжаются», — сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур. Агентство отметило, что число беженцев прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса выросло до 4,6 млн человек, включая 704 тысяч детей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство страны потратит 10,5 миллиардов рублей на выплаты для беженцев.

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Россия выплатила более 10,5 млрд рублей в качестве материальной помощи беженцам, прибывшим с февраля в Россию с территории Украины и Донбасса. Об этом заявили силовые структуры России. «По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека. Всего выплачено более 10,5 млрд рублей. Выплаты продолжаются», — сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур. Агентство отметило, что число беженцев прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса выросло до 4,6 млн человек, включая 704 тысяч детей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство страны потратит 10,5 миллиардов рублей на выплаты для беженцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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