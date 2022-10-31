Россия заплатила беженцам с Украины 10,5 миллиарда рублей

31 октября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Число беженцев прибывших в РФ с территории Украины выросло до 4,6 млн человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия выплатила более 10,5 млрд рублей в качестве материальной помощи беженцам, прибывшим с февраля в Россию с территории Украины и Донбасса. Об этом заявили силовые структуры России. «По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека. Всего выплачено более 10,5 млрд рублей. Выплаты продолжаются», — сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур. Агентство отметило, что число беженцев прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса выросло до 4,6 млн человек, включая 704 тысяч детей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство страны потратит 10,5 миллиардов рублей на выплаты для беженцев.

Россия выплатила более 10,5 млрд рублей в качестве материальной помощи беженцам, прибывшим с февраля в Россию с территории Украины и Донбасса. Об этом заявили силовые структуры России. «По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека. Всего выплачено более 10,5 млрд рублей. Выплаты продолжаются», — сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур. Агентство отметило, что число беженцев прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса выросло до 4,6 млн человек, включая 704 тысяч детей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство страны потратит 10,5 миллиардов рублей на выплаты для беженцев.