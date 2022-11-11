Власти Херсона сообщили о строительстве линии обороны на левом берегу Днепра

Российские войска выстраивают надежную линию обороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия РФ создает линию обороны на левом берегу Днепра. Об этом заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Выстраивается надежная линия обороны. Возводятся различного рода укрепления», — передает ее слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские войска начали отводить свои силы из Херсона с правого берега Днепра по приказe командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Данный маневр санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает RT. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российские солдаты под Херсоном подвергались большому риску остаться отрезанными от снабжения, что привело бы, в том числе, к потерям среди мирного населения.
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