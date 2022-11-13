В Великобритании указали на общую цель Путина и Европы в борьбе с США

The Guardian: Россию, Францию и Германию объединяет непринятие господства США в Европе

14 ноября 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

По мнению журналистов The Guardian, США ждут от Польши и Украины «влияния в отношении Китая» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию, Францию и Германию объединяет непринятие господства США в Европе. Об этом пишет The Guardian. «Общим для обеих стратегий (России, Франции и Германии) является непринятие „англосаксонского“ господства в Европе», — пишет издание, комментируя решение США сделать страны Восточной Европы новым центром тяжести. По мнению журналистов The Guardian, США уже «вкачивают в Польшу и Украину деньги, технологии и мозговые центры», чтобы добиться от них «влияния и четкой позиции в отношении Китая». Подобным образом США ранее сделали своей противодействующей силой Южную Корею, Японию и Западную Германию. Издание отмечает, что «западные европейцы могут быть не готовы к смещению геополитического центра тяжести на восток, не говоря уже о цене усиления влияния США на континенте». Ранее российские власти не раз обвиняли США в гегемонии. Президент РФ Владимир Путин выступал с заявлением, что Западу нужны конфликты для удержания своей гегемонии. Он также отмечал, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов.

Россию, Францию и Германию объединяет непринятие господства США в Европе. Об этом пишет The Guardian. «Общим для обеих стратегий (России, Франции и Германии) является непринятие „англосаксонского“ господства в Европе», — пишет издание, комментируя решение США сделать страны Восточной Европы новым центром тяжести. По мнению журналистов The Guardian, США уже «вкачивают в Польшу и Украину деньги, технологии и мозговые центры», чтобы добиться от них «влияния и четкой позиции в отношении Китая». Подобным образом США ранее сделали своей противодействующей силой Южную Корею, Японию и Западную Германию. Издание отмечает, что «западные европейцы могут быть не готовы к смещению геополитического центра тяжести на восток, не говоря уже о цене усиления влияния США на континенте». Ранее российские власти не раз обвиняли США в гегемонии. Президент РФ Владимир Путин выступал с заявлением, что Западу нужны конфликты для удержания своей гегемонии. Он также отмечал, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов.