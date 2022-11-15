15 ноября 2022

Директор ФБР обвинил Россию в «подрыве» демократии

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Презентация доклада Андрея Манойло
В ФБР считают, что Россия подрывает верховенство закона в США Фото:

Россия «подрывает» демократические институты и национальную безопасность США. Такое мнение высказал директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в палате представителей.

«Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона», — приводит слова Рея The Hill.

По его словам, наибольшую угрозу для США представляет Китай. В ФБР обеспокоены из-за угроз в области кибербезопасности с их стороны, сказал Рей.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. The New York Times писал, что вмешательство нужно якобы для победы на выборах республиканцев, а не демократов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, демократы пытаются оправдать свое поражение, передают «Дни.ру».

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Россия «подрывает» демократические институты и национальную безопасность США. Такое мнение высказал директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в палате представителей. «Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона», — приводит слова Рея The Hill. По его словам, наибольшую угрозу для США представляет Китай. В ФБР обеспокоены из-за угроз в области кибербезопасности с их стороны, сказал Рей. США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. The New York Times писал, что вмешательство нужно якобы для победы на выборах республиканцев, а не демократов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, демократы пытаются оправдать свое поражение, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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