16 ноября 2022

La Repubblica: украинец попал под следствие в Италии за участие в террористической группировке

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Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке Фото:

Украинец Антон Радомский попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка. Об этом сообщила итальянская ежедневная газета «La Repubblica»

Во вторник, 15 ноября, сотрудники полиции в Неаполе арестовали четырех человек, включая Радомского. Оказалось, что все они являлись членами экстремисткой организации «Орден Хагала». «Под следствием находится гражданин Украины […]. Двадцатисемилетний Антон Радомский родом из Тернополя, но зарегистрирован в Италии, в городе Марильяно, где постоянно проживает его отец», — пишет газета.

Известно, что Радомский отвечал за контакты с подрывными и военизированными формированиями неонацистского толка, действующими на Украине. С помощью мужчины «Орден Хагала» поддерживал отношения с неонацистскими группировками типа батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Также члены ячейки поддерживали контакты с «Правым сектором» (запрещенная в России экстремистская организация) и другими группировками. Целью контактов вероятно является «возможная вербовка в ряды этих боевых группировок».

Ранее жители Польши выразили обеспокоенность насчет наплыва украинских беженцев в страну. По данным социологов, поляки переживают, что теперь государство будет охотнее предоставлять льготы и различную социальную помощь украинцам, нежели им.

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Украинец Антон Радомский попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка. Об этом сообщила итальянская ежедневная газета «La Repubblica» Во вторник, 15 ноября, сотрудники полиции в Неаполе арестовали четырех человек, включая Радомского. Оказалось, что все они являлись членами экстремисткой организации «Орден Хагала». «Под следствием находится гражданин Украины […]. Двадцатисемилетний Антон Радомский родом из Тернополя, но зарегистрирован в Италии, в городе Марильяно, где постоянно проживает его отец», — пишет газета. Известно, что Радомский отвечал за контакты с подрывными и военизированными формированиями неонацистского толка, действующими на Украине. С помощью мужчины «Орден Хагала» поддерживал отношения с неонацистскими группировками типа батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Также члены ячейки поддерживали контакты с «Правым сектором» (запрещенная в России экстремистская организация) и другими группировками. Целью контактов вероятно является «возможная вербовка в ряды этих боевых группировок». Ранее жители Польши выразили обеспокоенность насчет наплыва украинских беженцев в страну. По данным социологов, поляки переживают, что теперь государство будет охотнее предоставлять льготы и различную социальную помощь украинцам, нежели им.
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