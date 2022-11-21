Военный эксперт: США не станут закрывать небо над Украиной бесплатно

22 ноября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Киеву придется платить США за истребители, считает Агеев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не закроют небо над Украиной безвозмездно. Киев в любом случае должен будет заплатить за поставки истребителей F-16. Долг за военную помощь у Киева накопился огромный, а существование государства Украина «находится под вопросом». Об этом заявил военный эксперт, летчик-испытатель Валерий Агеев. «НАТО если и передаст истребители, то не безвозмездно. Долг за военную помощь у Киева уже накопился такой, что платить по счетам придется, скорее всего, следующему поколению украинских политиков», — приводит слова эксперта «Ридус». По его словам, существование государства Украина находится под вопросом. Агеев также отметил, что исходя из потребностей ВСУ, чтобы закрыть небо, потребуется примерно 400 истребителей. Такого количества техники, которое требуется Украине нет нигде, объяснил эксперт. Западные СМИ предполагают, что США будет поставлять штурмовики A-10 «Тандерболт» II и истребители четвертого поколения F-16. A-10 «Тандерболт» предназначен для оказания авиационной поддержки сухопутных войск, поражения бронемашин и танков. F-16 универсальный, является самым массовым истребителем четвертого поколения, пользуется успехом на международном рынке. Ранее НАТО отказалось вводить бесполетную зону над Украиной. В августе Зеленский обвинил Запад в отказе закрыть небо над Украиной, что привело к началу спецоперации.

США не закроют небо над Украиной безвозмездно. Киев в любом случае должен будет заплатить за поставки истребителей F-16. Долг за военную помощь у Киева накопился огромный, а существование государства Украина «находится под вопросом». Об этом заявил военный эксперт, летчик-испытатель Валерий Агеев. «НАТО если и передаст истребители, то не безвозмездно. Долг за военную помощь у Киева уже накопился такой, что платить по счетам придется, скорее всего, следующему поколению украинских политиков», — приводит слова эксперта «Ридус». По его словам, существование государства Украина находится под вопросом. Агеев также отметил, что исходя из потребностей ВСУ, чтобы закрыть небо, потребуется примерно 400 истребителей. Такого количества техники, которое требуется Украине нет нигде, объяснил эксперт. Западные СМИ предполагают, что США будет поставлять штурмовики A-10 «Тандерболт» II и истребители четвертого поколения F-16. A-10 «Тандерболт» предназначен для оказания авиационной поддержки сухопутных войск, поражения бронемашин и танков. F-16 универсальный, является самым массовым истребителем четвертого поколения, пользуется успехом на международном рынке. Ранее НАТО отказалось вводить бесполетную зону над Украиной. В августе Зеленский обвинил Запад в отказе закрыть небо над Украиной, что привело к началу спецоперации.