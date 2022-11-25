Путин рассказал, как говорил с мобилизованными по телефону. Видео

Путин признался, что лично звонил мобилизованным

25 ноября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Военные в зоне спецоперации удивили меня своим настроением, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин на встрече с матерями мобилизованных рассказал, что лично созванивался с участниками спецоперации на Украине. Российский лидер после разговоров с военными отметил их особенное настроение. «Говорил по телефону с некоторыми военными в СВО, они не ожидали этих звонков, но удивляли меня своим настроением», — рассказал Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что все, кто сейчас стоит на защите интересов России являются признанными героями. Глава государства также призвал не верить всей той информации, которая курсирует в интернете, так как в большинстве случаев такая информация является оружием борьбы против России. Владимир Путин особенно подчеркнул тот факт, что предстоящий праздник День матери, который намечен на ближайшее воскресенье, пройдет с чувством тревоги для женщин, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий. Среди участниц встречи были и матери, сыновья которых погибли. «Хочу, чтобы вы знали: я лично и все руководство страны — мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка», — обратился к ним Путин. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что встреча организована для того, чтобы глава государства узнал «реальное положение дел».

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями мобилизованных рассказал, что лично созванивался с участниками спецоперации на Украине. Российский лидер после разговоров с военными отметил их особенное настроение. «Говорил по телефону с некоторыми военными в СВО, они не ожидали этих звонков, но удивляли меня своим настроением», — рассказал Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что все, кто сейчас стоит на защите интересов России являются признанными героями. Глава государства также призвал не верить всей той информации, которая курсирует в интернете, так как в большинстве случаев такая информация является оружием борьбы против России. Владимир Путин особенно подчеркнул тот факт, что предстоящий праздник День матери, который намечен на ближайшее воскресенье, пройдет с чувством тревоги для женщин, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий. Среди участниц встречи были и матери, сыновья которых погибли. «Хочу, чтобы вы знали: я лично и все руководство страны — мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка», — обратился к ним Путин. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что встреча организована для того, чтобы глава государства узнал «реальное положение дел».