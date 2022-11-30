Экс-полковник армии США Макгрегор: действия Вашингтона вынудили РФ усилить военную мощь

30 ноября 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

В Пентагоне уточнили, что действия США вынудили Россию усилить свою военную мощь Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика США в отношении РФ после начала спецоперации, вынудили Россию усилить военную мощь, несмотря на заверения Вашингтона об обратном. Об этом заявил бывший полковник США Дуглас Макгрегор. «Складывается впечатление, что Вашингтон лишь побудил российское государство нарастить свою военную мощь, а это полностью противоположно тому фатальному ослаблению, которое Вашингтон задумывал осуществить, когда встал на курс военной конфронтации с Москвой», — уточнил Макгрегор. Его слова приводит журнал The American Conservative. По данным американского издания, российское вооружение уже включает 1000 систем реактивной артиллерии, тысячи тактических баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, плюс 5000 боевых бронированных машин, в том числе не менее 1500 танков, сотни пилотируемых штурмовиков, вертолеты., и бомбардировщики. Кроме того, авторы журнала уточняют, что в США неоднократно совершают ошибки в отношении конфликта на Украине. Они подчеркивают, что вопреки риторике администрации американского президента Джо Байдена, Киев не побеждает. «Украина не побеждает и не победит. <…> Месяцы тяжелых украинских потерь в результате бесконечной серии бессмысленных атак против российской обороны на юге Украины опасно ослабили их силы», — подчеркивают авторы. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что Россия обладает огромной армией, сообщает Life . Также в США заявили, что накачивают Украину оружием ради переговоров с Россией. При этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что линия США на эскалацию конфликта на Украине чревата последствиями, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса, пояснял президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политика США в отношении РФ после начала спецоперации, вынудили Россию усилить военную мощь, несмотря на заверения Вашингтона об обратном. Об этом заявил бывший полковник США Дуглас Макгрегор. «Складывается впечатление, что Вашингтон лишь побудил российское государство нарастить свою военную мощь, а это полностью противоположно тому фатальному ослаблению, которое Вашингтон задумывал осуществить, когда встал на курс военной конфронтации с Москвой», — уточнил Макгрегор. Его слова приводит журнал The American Conservative. По данным американского издания, российское вооружение уже включает 1000 систем реактивной артиллерии, тысячи тактических баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, плюс 5000 боевых бронированных машин, в том числе не менее 1500 танков, сотни пилотируемых штурмовиков, вертолеты., и бомбардировщики. Кроме того, авторы журнала уточняют, что в США неоднократно совершают ошибки в отношении конфликта на Украине. Они подчеркивают, что вопреки риторике администрации американского президента Джо Байдена, Киев не побеждает. «Украина не побеждает и не победит. <…> Месяцы тяжелых украинских потерь в результате бесконечной серии бессмысленных атак против российской обороны на юге Украины опасно ослабили их силы», — подчеркивают авторы. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что Россия обладает огромной армией, сообщает Life. Также в США заявили, что накачивают Украину оружием ради переговоров с Россией. При этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что линия США на эскалацию конфликта на Украине чревата последствиями, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса, пояснял президент РФ Владимир Путин.