Попытки президента Украины Владимира Зеленского запретить деятельность церквей, подчиняющихся Московской патриархии могут изменить о нем мнение среди сторонников на Западе. Об этом пишет обозреватель Джонатан Тобин.
«Попытка Зеленского запретить православные церкви, подчиняющиеся Русской православной церкви, должна развеять любые представления о том, что американцы поддерживают западные ценности свободы в этом конфликте. Реальность такова, что многие этнические русские и русскоязычные, проживающие [на Украине], не идентифицируют себя с украинским национализмом», — указал он в статье Newsweek.
Гонения на церковь явно противоречат западным ценностям на свободу вероисповедания. Меры Зеленского против канонической украинской православной церкви (УПЦ) способны открыть глаза западной общественности на Украину, как коррумпированное государство.
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Попытки президента Украины Владимира Зеленского запретить деятельность церквей, подчиняющихся Московской патриархии могут изменить о нем мнение среди сторонников на Западе. Об этом пишет обозреватель Джонатан Тобин. «Попытка Зеленского запретить православные церкви, подчиняющиеся Русской православной церкви, должна развеять любые представления о том, что американцы поддерживают западные ценности свободы в этом конфликте. Реальность такова, что многие этнические русские и русскоязычные, проживающие [на Украине], не идентифицируют себя с украинским национализмом», — указал он в статье Newsweek. Гонения на церковь явно противоречат западным ценностям на свободу вероисповедания. Меры Зеленского против канонической украинской православной церкви (УПЦ) способны открыть глаза западной общественности на Украину, как коррумпированное государство. Ранее в Синоде русской православной церкви сообщили, что УПЦ столкнулась с гонениями и актом агрессии со стороны украинских властей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что церковь «предала Бога».