Россияне смогут увидеть самую яркую комету года Самая яркая в году комета C/2022 E3 (ZTF) пролетит на минимальном от Земли расстоянии 06 января 2023 в 18:32 Размер текста - 17 + Над Россией пролетит самая яркая комета в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Самая яркая комета 2023 года C/2022 E3 (ZTF) пролетит в 42 млн километрах от Земли и будет видна в небе над всей Россией 1 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». «При таких параметрах комета может быть доступна для наблюдений даже невооруженным глазом в самых незасвеченных местах», — сказано в сообщении. Отмечается, что длина ее газового хвоста будет величиной с «черпак» ковша Большой Медведицы. Она пролетит между созвездием Большой Медведицы и Полярной звездой. Комета будет заметна невооруженным глазом, но астрономы обращают внимание, что со специальным оборудованием впечатления будут ярче. Ранее с помощью крупнейшего в мире телескопа VISTA астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи. Самая яркая комета 2023 года C/2022 E3 (ZTF) пролетит в 42 млн километрах от Земли и будет видна в небе над всей Россией 1 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». «При таких параметрах комета может быть доступна для наблюдений даже невооруженным глазом в самых незасвеченных местах», — сказано в сообщении. Отмечается, что длина ее газового хвоста будет величиной с «черпак» ковша Большой Медведицы. Она пролетит между созвездием Большой Медведицы и Полярной звездой. Комета будет заметна невооруженным глазом, но астрономы обращают внимание, что со специальным оборудованием впечатления будут ярче. Ранее с помощью крупнейшего в мире телескопа VISTA астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям