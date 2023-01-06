Россияне смогут увидеть самую яркую комету года

Самая яркая в году комета C/2022 E3 (ZTF) пролетит на минимальном от Земли расстоянии
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Коуровская астрономическая обсерватория Уральского федерального университета. Свердловская область, село Слобода, телескоп, коуровская обсерватория
Над Россией пролетит самая яркая комета в 2023 году Фото:

Самая яркая комета 2023 года C/2022 E3 (ZTF) пролетит в 42 млн километрах от Земли и будет видна в небе над всей Россией 1 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

«При таких параметрах комета может быть доступна для наблюдений даже невооруженным глазом в самых незасвеченных местах», — сказано в сообщении. Отмечается, что длина ее газового хвоста будет величиной с «черпак» ковша Большой Медведицы. Она пролетит между созвездием Большой Медведицы и Полярной звездой.

Комета будет заметна невооруженным глазом, но астрономы обращают внимание, что со специальным оборудованием впечатления будут ярче. Ранее с помощью крупнейшего в мире телескопа VISTA астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи.

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Самая яркая комета 2023 года C/2022 E3 (ZTF) пролетит в 42 млн километрах от Земли и будет видна в небе над всей Россией 1 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». «При таких параметрах комета может быть доступна для наблюдений даже невооруженным глазом в самых незасвеченных местах», — сказано в сообщении. Отмечается, что длина ее газового хвоста будет величиной с «черпак» ковша Большой Медведицы. Она пролетит между созвездием Большой Медведицы и Полярной звездой. Комета будет заметна невооруженным глазом, но астрономы обращают внимание, что со специальным оборудованием впечатления будут ярче. Ранее с помощью крупнейшего в мире телескопа VISTA астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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