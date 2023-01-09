В США заявили, что Путин одним указом показал миру истинное лицо Зеленского

Американский политик Барака: рождественское перемирие показало всю сущность Украины

09 января 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Власти Украины показали свое истинное лицо, заявил Аджаму Барака Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поведение Украины во время рождественского перемирия, инициированного президентом России Владимиром Путиным, показало всю ее сущность. С таким мнением выступил кандидат в вице-президенты США, политик и правозащитник Аджаму Барака. «Демократы США, а теперь и институт изучения войны заявили, что призыв Российской Федерации к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди видят Украину такой, какая она есть», — написал Барака в своем twitter-аккаунте. Ранее президент Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о введении режима прекращения огня на Украине, приуроченного к празднику Рождества Христова. Он вступил в силу в 12:00 6 января и закончился в 24:00 7 января. Украинские власти, однако, еще до начала временного перемирия со стороны армии России заявляли, что не будут соблюдать режим прекращения огня. Так, предложение России о временном перемирии лично отверг президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Украинские военные продолжали обстрелы позиций армии России, несмотря на временное перемирие. В частности, ровно в момент начала режима прекращения огня, они обстреляли Донецк. А в общей сложности, за период временного перемирия, солдаты украинской армии выпустили более 170 снарядов по населенным пунктам, заявили в Минобороны России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поведение Украины во время рождественского перемирия, инициированного президентом России Владимиром Путиным, показало всю ее сущность. С таким мнением выступил кандидат в вице-президенты США, политик и правозащитник Аджаму Барака. «Демократы США, а теперь и институт изучения войны заявили, что призыв Российской Федерации к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди видят Украину такой, какая она есть», — написал Барака в своем twitter-аккаунте. Ранее президент Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о введении режима прекращения огня на Украине, приуроченного к празднику Рождества Христова. Он вступил в силу в 12:00 6 января и закончился в 24:00 7 января. Украинские власти, однако, еще до начала временного перемирия со стороны армии России заявляли, что не будут соблюдать режим прекращения огня. Так, предложение России о временном перемирии лично отверг президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Украинские военные продолжали обстрелы позиций армии России, несмотря на временное перемирие. В частности, ровно в момент начала режима прекращения огня, они обстреляли Донецк. А в общей сложности, за период временного перемирия, солдаты украинской армии выпустили более 170 снарядов по населенным пунктам, заявили в Минобороны России.