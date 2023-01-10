Для россиян готовят альтернативу ипотеке

Правительство РФ и Центробанк готовятся запустить программу лизинга недвижимости

10 января 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Гражданам РФ выгоднее брать квартиры в аренду, заявил Анатолий Аксаков Фото: Размик Закарян © URA.RU Центробанк и правительство РФ готовятся запустить программу лизинга недвижимости в качестве альтернативы ипотеке. Таким образом жилье для граждан станет доступнее. Суть лизинга заключается в возможности приобретения жилья поэтапно с условием аренды невыкупленной части. Арендатор ежемесячно погашает обязательные платежи, постепенно становясь владельцем квартиры. «У большинства наших граждан возможности приобрести жилье даже в ипотеку весьма ограничены <…> многие даже не хотят покупать жилье в собственность. Им выгоднее брать его в аренду», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете». По словам депутата, это нормальная практика, учитывая тот факт, что народ стал «более подвижным». Аксаков отметил, что направление аренды необходимо развивать, а стоимость съемного жилья сделать доступной. Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки была продлена до 1 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РАПСИ.

Центробанк и правительство РФ готовятся запустить программу лизинга недвижимости в качестве альтернативы ипотеке. Таким образом жилье для граждан станет доступнее. Суть лизинга заключается в возможности приобретения жилья поэтапно с условием аренды невыкупленной части. Арендатор ежемесячно погашает обязательные платежи, постепенно становясь владельцем квартиры. «У большинства наших граждан возможности приобрести жилье даже в ипотеку весьма ограничены <…> многие даже не хотят покупать жилье в собственность. Им выгоднее брать его в аренду», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете». По словам депутата, это нормальная практика, учитывая тот факт, что народ стал «более подвижным». Аксаков отметил, что направление аренды необходимо развивать, а стоимость съемного жилья сделать доступной. Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки была продлена до 1 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РАПСИ.