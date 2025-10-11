ВСУ ударили по парку в центре Донецка

Беспилотники ударили по парку в Донецке
Беспилотники ударили по парку в Донецке Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских БПЛА совершили атаку на парк кованых фигур, расположенный в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин

«Повторная фашистская атака БПЛА парка кованых фигур в Ворошиловском районе», — заявил Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в результате атаки ВСУ на Донецк получили ранения шесть человек, среди которых был ребенок. Тогда беспилотники били по территории парка «Гулливер», жертвами стали мирные жители. Была повреждена гражданская инфраструктура: автомобили и жилые дома.

