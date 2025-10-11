Дания потратит свыше 300 млн долларов на борьбу с дронами

Дания выделила 2,1 млрд крон (330 миллионов долларов) на создание систем для отслеживания и уничтожения беспилотников. Решение принято после серии инцидентов с дронами у военных объектов королевства, включая авиабазы Каруп и Скридструп.
«Инциденты с беспилотниками обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА», — заявил министр обороны Труэльс Лунд Поульсен, передает ТАСС. Средства направят на приобретение средств противодействия БПЛА и внедрение системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта. Общий объем финансирования программы до 2033 года составит 3,8 млрд крон ($590 млн).
В конце сентября воздушное пространство Дании было закрыто для гражданских дронов на время саммита ЕС. США, Великобритания, Германия и другие страны НАТО предоставили королевству системы противодействия беспилотникам и военных специалистов.
Ранее, на фоне сообщений о неопознанных беспилотниках на территории страны, Дания экстренно мобилизовала несколько сотен резервистов и подняла истребители для реагирования на возможные угрозы. Аналогичные меры безопасности обсуждались и в других странах НАТО из-за инцидентов с военными самолетами и дронами у границ альянса, что отражает обострение ситуации в регионе и усиление внимания к вопросам обороны.
