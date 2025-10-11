Дания потратит свыше 300 млн долларов на борьбу с дронами

Дания инвестирует 2,1 млрд крон в системы борьбы с беспилотниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дания выделила 330 миллионов долларов на борьбу с дронами после инцидентов у военных объектов
Дания выделила 330 миллионов долларов на борьбу с дронами после инцидентов у военных объектов Фото:

Дания выделила 2,1 млрд крон (330 миллионов долларов) на создание систем для отслеживания и уничтожения беспилотников. Решение принято после серии инцидентов с дронами у военных объектов королевства, включая авиабазы Каруп и Скридструп.

«Инциденты с беспилотниками обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА», — заявил министр обороны Труэльс Лунд Поульсен, передает ТАСС. Средства направят на приобретение средств противодействия БПЛА и внедрение системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта. Общий объем финансирования программы до 2033 года составит 3,8 млрд крон ($590 млн).

В конце сентября воздушное пространство Дании было закрыто для гражданских дронов на время саммита ЕС. США, Великобритания, Германия и другие страны НАТО предоставили королевству системы противодействия беспилотникам и военных специалистов.

Ранее, на фоне сообщений о неопознанных беспилотниках на территории страны, Дания экстренно мобилизовала несколько сотен резервистов и подняла истребители для реагирования на возможные угрозы. Аналогичные меры безопасности обсуждались и в других странах НАТО из-за инцидентов с военными самолетами и дронами у границ альянса, что отражает обострение ситуации в регионе и усиление внимания к вопросам обороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дания выделила 2,1 млрд крон (330 миллионов долларов) на создание систем для отслеживания и уничтожения беспилотников. Решение принято после серии инцидентов с дронами у военных объектов королевства, включая авиабазы Каруп и Скридструп. «Инциденты с беспилотниками обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА», — заявил министр обороны Труэльс Лунд Поульсен, передает ТАСС. Средства направят на приобретение средств противодействия БПЛА и внедрение системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта. Общий объем финансирования программы до 2033 года составит 3,8 млрд крон ($590 млн). В конце сентября воздушное пространство Дании было закрыто для гражданских дронов на время саммита ЕС. США, Великобритания, Германия и другие страны НАТО предоставили королевству системы противодействия беспилотникам и военных специалистов. Ранее, на фоне сообщений о неопознанных беспилотниках на территории страны, Дания экстренно мобилизовала несколько сотен резервистов и подняла истребители для реагирования на возможные угрозы. Аналогичные меры безопасности обсуждались и в других странах НАТО из-за инцидентов с военными самолетами и дронами у границ альянса, что отражает обострение ситуации в регионе и усиление внимания к вопросам обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...